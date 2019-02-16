Джерело в МВФ: Лагард і Тимошенко не обговорювали тему тарифів на газ



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Юлія Тимошенко заявила про початок переговорів з МВФ про нові ціни на газ

Лагард заявила, що їх бесіда з Тимошенко зосередилася на необхідності продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард не обговорювала з лідером партіїї «Батьківщина» Юлією Тимошенко тему тарифів на газ в Україні.

Про це «Главкому» повідомило джерело в МВФ.

Нагадаємо, сьогодні Тимошенко заявила про початок переговорів з МВФ про нові ціни на газ.

Під час Українського ланчу в межах Мюнхенського безпекового форуму Юлія Тимошенко заявила, що впевнена в тому, що переговори з МВФ триватимуть і завершаться ухваленням програми фінансування реформ, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення принаймні вдвічі.

Джерело в МВФ стверджує, що Тимошенко під час зустрічі із Лагард не піднімала тему газу і її не обговорювали.

Варто зазначити, що цієї інформації немає і в прес-релізі МВФ.

Після зустрічі Лагард заявила, що їх бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні.

«Я мала відкриту дискусію з Юлією Тимошенко в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Наша бесіда зосередилася на останніх економічних подіях в Україні та на необхідності продовження реалізації програми економічних реформ з боку органів влади в рамках підтримки МВФ «стенд-бай», включаючи антикорупційні рамки», - сказано у заяві Лагард.

Також вона наголосила на необхідності України «забезпечити досягнення, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, і продовжити глибокі структурні реформи, необхідні для досягнення більш міцного економічного зростання і сталого життя людей».

Нагадаємо, після зустрічі із директором МВФ Крістін Лагард Юлія Тимошенко наголосила на «необхідності продовження співпраці з фондом з урахуванням реальної ситуації в економіці та соціальній сфері, щоб питання макрофінансової стабільності та соціальної згуртованості, рівня життя українських громадян були збалансовані, а не в конфлікті».