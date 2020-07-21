Єпископ з Рівного впізнав у луцькому терористові крадія ікон



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Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі - Коновалюк

Коновалюк познайомився з Максимом Кривошем за порадою знайомих, коли хотів облаштувати притулок для тварин

Єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері, що розташована в Рівному, Іов впізнав у луцькому терористові крадія ікон. Про це він написав 21 липня у Facebook, повідомляє "Район.in.ua".

За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.



«Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі...» – повідомив Василь Коновалюк.



Єпископ розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і тоді йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.