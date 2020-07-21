З'явилося відео, як луцький терорист потрапив у автобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При собі чоловік мав сумку і рюкзак

При собі злочинець мав великий рюкзак та сумку

З'явилося відео, на якому терорист заходить у автобус, який прямував до Луцька. Відео опублікував телеграм-канал «Лучани».

Як видно на записі, при собі злочинець мав великий рюкзак та сумку – ймовірно, у них лежить зброя.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував це повідомлення.