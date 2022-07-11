Зростає кількість жертв внаслідок обстрілу будинку в Часовому Яру (відео)

Завали ще повністю не розібрані

Уже відомо про понад 30 загиблих

На Донеччині у місті Часів Яр триває розбір завалів на місці влучання російської ракети в житловий будинок.

«Кількість жертв ракетного удару по житловому будинку у місті Часів Яр перевищила 30 осіб», – повідомила надвечір 11 липня представниця Донецької обласної адміністрації Тетяна Ігнатченко-Тюріна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів дев’ятьох поранених та 30 загиблих.

Як відомо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.