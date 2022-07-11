Удар по Часовому Яру: уже відомо про 30 загиблих

Рятувальники визволили дев’ятьох постраждалих

У Донецькій області тривають рятувальні роботи на місці влучання російських ракет у житловий будинок в місті Часів Яр. Рятувальники дістали з-під завалів дев’ятьох поранених та 30 загиблих. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Працівники ДСНС розібрали 65% завалів. Прибрали 170 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

Для проведення робіт залучено 56 рятувальників та дев’ять одиниць техніки, додатково на місці працюють два навантажувачі, два автокрани та автогрейдер. Також на місці розбору чергує два автомобілі швидкої.

Нагадаємо, що 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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