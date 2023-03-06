ЗСУ дають відсіч росіянам у Бахмуті: прикордонники оприлюднили відео

Окупанти спробували знищити два мости, але до українських захисників надходить уся необхідна допомога

Ситуація на Донецькому напрямку у Бахмуті доволі складна, але українські захисники дають відсіч ворогу, загарбники не мають успіху у штурмі міста і зазнають колосальних втрат. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

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«Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху й зазнає колосальних втрат. Та наші бійці спокійні», – йдеться у повідомленні.

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Водночас, прикордонники оприлюднило відео як один з українських бійців розповідає про завершення сьогоднішньої доби у Бахмуті. «Ситуація у місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно», - сказав прикордонник.

За його словами, російські окупанти спробували знищити два мости, але до українських захисників надходить уся необхідна допомога.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що бої за місто Бахмут Донецької області досягли найвищого рівня напруженості, загарбники залучили додаткові сили ПВК «Вагнера».