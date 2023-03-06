«Свободівець» розповів про «подарунки», які чекають на росіян за Бахмутом

«За містом є давно підготовлена потужна друга лінія оборони з залізобетонними дотами. Звідти місто видно як на долоні»

Російські окупанти постійно отримують неприємні подарунки, коли намагаються просуватися Бахмутом, адже позиції українських військових добре укріплені. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» розповів екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який наразі перебуває на південних околицях гарячого міста.

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Сиротюк розповів, що за містом вище Бахмута є потужна друга лінія оборони з залізобетонними дотами, і прокоментував наступ росіян з півночі міста.

Росіяни намагаються взяти Бахмут в оточення, але поки їм не вдається перерізати шляхи постачання українських військ

«Виступ із північного флангу – неприємна штука. Але, думаю, що і москалі отримають неприємний для себе подарунок, бо за містом вище Бахмута є давно підготовлена потужна друга лінія оборони з залізобетонними дотами. Звідти місто видно як на долоні. І рано чи пізно вони впруться в неї», – розповів Сиротюк.

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Екснардеп також пояснив, що проблемою, хоча і не критичною, для українських бійців у Бахмуті є асфальтовані дороги, адже туди можуть прилітати міни, «гради» чи на якійсь ділянці фронту під’їде танк. Але це не означає, додає Сиротюк, що ці дороги непроїзні. Проблем з виїздом-заїздом в Бахмут станом на цю хвилину немає.

Сиротюк зазначив, що жодної паніки у військових, які обороняють Бахмут, немає. Він додав, що заява Мадяра щодо планового переміщення була сприйнята надто драматично. Юрій Сиротюк пояснив, що на цій війні ми близько 30 разів поміняли пункти дислокації на Донбасі й порівняв це з великим циганським табором.

Нагадаємо, що Юрій Сиротюк також розповів про ситуацію в Бахмуті та як українські військові захищають місто.