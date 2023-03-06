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Бій за Бахмут: Міноборони повідомило про ситуацію у місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Бахмут: Міноборони повідомило про ситуацію у місті
фото з відкритих джерел

Бої за місто Бахмут Донецької області досягли найвищого рівня напруженості, загарбники залучили додаткові сили ПВК «Вагнера».  Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Телеграмі.

Так, за даними міністерства, у неділю, 5 березня, Сирський вкотре відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та підступів до міста.

«Ворог кинув у бій додаткові сили вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста», –  зазначив командувач.

Як зауважив Сирський, опір українських сил на цьому плацдармі триває вже протягом декількох місяців, увесь цей час спроби російських військ захопити місто розбивалися об стійкість захисників України.

«Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи вагнера та зменшили наступальний потенціал противника», – наголосив генерал-полковник.

Нагадаємо,  видання Bild повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито сперечається стосовно битви за Бахмут на Донеччині з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. 

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Теги: Бахмут полковник ворог ПВК Вагнера місто

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