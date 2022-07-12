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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували командира дивізії з Волгограда

    ЗСУ ліквідували командира дивізії з Волгограда
    фото: bloknot-volgograd.ru

    Інформацію про загибель офіцера підтвердила його дружина

    Українські захисники ліквідували командира Волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковника Олексія Горобця. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Як зазначається у повідомленні, інформацію про загибель офіцера підтвердила його дружина. «Подзвонили з командування і повідомили. Дата і місце похорону поки не обрані», – зазначила вона.

    За даними видання, для підтвердження особи загиблого потрібен був тест ДНК.

    Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували командира дивізії з Волгограда