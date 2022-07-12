ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів

В Україні загинули ще два російські полковники і майор

Українські військові ліквідували двох полковників та майора російських військ. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Згідно з повідомленням, ліквідовано:

заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, полковника Сергія Кенса;

заступника з тилу командира 106-ї дивізії, полковника Сергія Кузьмінова;

начальника штабу, заступника командира загону 16-ї окремої бригади спеціального призначення, майора Дмитра Семенова.

Обставини ліквідацій окупантів не уточняються, за повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. У російських центрах зайнятості з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом. Як мінімум сім підрозділів, які воювали в України, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.