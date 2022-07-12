ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів
В Україні загинули ще два російські полковники і майор
Згідно з повідомленням, ліквідовано:
- заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, полковника Сергія Кенса;
- заступника з тилу командира 106-ї дивізії, полковника Сергія Кузьмінова;
- начальника штабу, заступника командира загону 16-ї окремої бригади спеціального призначення, майора Дмитра Семенова.
Обставини ліквідацій окупантів не уточняються, за повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. У російських центрах зайнятості з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом. Як мінімум сім підрозділів, які воювали в України, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.