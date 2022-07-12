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    ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів

    ЗСУ ліквідували двох полковників та майора військ РФ - ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів
    ЗСУ ліквідували двох полковників та майора військ РФ

    В Україні загинули ще два російські полковники і майор

    Українські військові ліквідували двох полковників та майора російських військ. Про це повідомляєуправління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    Згідно з повідомленням, ліквідовано:

    • заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, полковника Сергія Кенса;
    • заступника з тилу командира 106-ї дивізії, полковника Сергія Кузьмінова;
    • начальника штабу, заступника командира загону 16-ї окремої бригади спеціального призначення, майора Дмитра Семенова.

    Обставини ліквідацій окупантів не уточняються, за повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них зробив «крок доброї волі – офіційно денацифікувався та демілітаризувався».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. У російських центрах зайнятості з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для служби за контрактом. Як мінімум сім підрозділів, які воювали в України, шукають снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ще трьох російських командирів