Усе заради Путіна. Кадиров грозиться перетворити своїх синів на гарматне м’ясо
Чеченський лідер вважає, що неповнолітній вік не повинен бути перепоною для військової підготовки
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його неповнолітні сини Ахмат, Елі та Адам готові вирушити на війну в Україну. Про це Кадиров написав у своєму Тelegram-каналі.
За словами очільника Чечні, його сини Ахмат, Елі та Адам проходили військову підготовку змалку.
«Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати у зоні «спеціальної військової операції». І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення», – написав він.
Глава Чечні уточнив, що крім теоретичних основ, його сини навчаються, як поводитися з різною зброєю та застосовувати її на будь-яких дистанціях.
«Завжди вважав, що головна мета будь-якого батька – прищепити синам богобоязливість і навчити їх захисту сім'ї, народу, вітчизни. Хочеш миру готуйся до війни», – заявив Кадиров.
Зазначимо, зараз Ахмату 16 років, Елі – 15, а Адаму – 14.
Кадиров також розмістив відео тренувань своїх синів.
Нагадаємо, раніше голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров звинуватив командувача Центрального військового округу генерала-полковника Олександра Лапіна, який провалив оборону Лимана.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловили думку, що чеченський лідер Рамзан Кадиров і власник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин ще більше пошкодили вразливі наративи Кремля під час і після падіння Лимана, звинувативши російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації навколо Лимана. Експерти заявляють, що заява Кадирова та Пригожина, ймовірно, публічно підірвала лідерство Путіна, можливо, й ненавмисно.
Зазначимо також, що голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров здивував усіх, коли заплакав під час промови Володимира Путіна у Кремлі. Імовірно, його розчулив фрагмент, коли Путін говорив, ніби росіяни «так люблять Росію, що вишиковуються у черги до воєнкоматів».
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