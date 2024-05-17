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ЗСУ посилюють оборону на Харківщині. Генштаб повідомив, те тривають активні штурми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ посилюють оборону на Харківщині. Генштаб повідомив, те тривають активні штурми
На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 20.30 17 травня.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. Із початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять – 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено вісім бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Лиманському напрямку російські окупанти скинули вісім керованих авіабомб у район міста Лиман.

А на Сіверському напрямку противником завдано авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупанти зросла до 14. З початку доби ворог завдав шість авіаударів в районі Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення – на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше – біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар – по району села Богатир. Решта – без змін.

На Времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове – Роздільне.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки – кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12. Українські підрозділи стійко тримають позиції. Окрім того, російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Постраждали цивільні люди. Інформація щодо наслідків чергового злочину рф уточнюється.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Нагадаємо, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. 

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Теги: війна Генштаб Харківщина фронт

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