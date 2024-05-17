Зеленський повідомив, наскільки просунувся ворог на Харківщині

Володимир Зеленський: «Головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована»

На Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі області. Найглибше ворог просунувся на 10 км. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована… На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування – 10 км. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було», – зазначив президент.

За словами глави держави, у нього була «предметна зустріч» з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем Об’єднаних сил Юрієм Содолем, заступником начальника Генштабу з підготовки військових Михайлом Драпатим, головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою та з представниками Нацполіції.

Президент повідомив, що на Харківщині зараз діють «дуже потужні бригади», кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Це те, що можна було забрати десь з резерву та з інших напрямків.

Зеленський наголосив, що до «бетонної лінії оборони» ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – «це маячня». За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

«Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що головна ціль ворога – це місто Вовчанськ. Крім того, вони хочуть захопити зону в 10 кілометрів.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.