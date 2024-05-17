Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2024 року

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території

Противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на Курахівському напрямку

Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Усі ворожі «Шахеди» збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

фото: deepstate

На Харківському напрямку

Триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

фото: deepstate

На Куп’янському напрямку

Тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне-Берестове та Коломийчиха-М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку

Відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

фото: deepstate

На Краматорському напрямку

Противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку

Триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське.

фото: deepstate

На Курахівському напрямку

Противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку

Противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.

фото: deepstate

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски-Кринки, Козачі Лагері-Кринки. В ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено, дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Вцілому, минулої доби, 16 травня, загальні втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також окупанти втратили 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 2 літаки, один вертоліт, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

особового складу‒ близько 489870 (+1410) осіб,

танків ‒ 7547 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,

артилерійських систем – 12603 (+38) од,

РСЗВ – 1071 (+1) од,

засоби ППО ‒ 800 (+2) од,

літаків – 353 (+2) од,

гелікоптерів – 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒- 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2069 (+7)

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

в Чорному морі один ворожий корабель, в Азовському морі кораблі окупантів відсутні;

в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні.