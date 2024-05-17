Сирський: загарбники почала наступ на півночі Харківщини раніше плану

За словами Сирського, потрібно не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій

Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захоплені Вовчанська

Противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що російські загарбники почала наступ на півночі Харківській області раніше плану. Зараз завдання не допустити подальшого просування.

«Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону», – написав він.

Водночас, «попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується», – додав Сирський.

Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

«Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів», – додав Сирський.

За його словами, потрібно не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

«Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота», – написав головком ЗСУ.

За повідомленням Генштабу Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини.