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Операція «Крабовая ловушка»: ЗСУ розкрили деталі удару по штабу ЧФ РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Операція «Крабовая ловушка»: ЗСУ розкрили деталі удару по штабу ЧФ РФ
ЗСУ провели вдалу спецоперацію в окупованому Севастополі
фото: Командування ССО

Удар було завдано під час проведення наради керівного складу флоту РФ

Командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило деякі деталі спецоперації з ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. Спецоперація має назву «Крабовая ловушка», інформує Командування ССО.

«Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила «вчасно та точно» вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м. Севастополь», – зазначається в повідомленні.

Дані було передано Повітряним силам для нанесення ураження.

Командування ССО додало, що всі деталі проведення операції стануть відомі, коли це буде можливо. А результат - десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Крім того, 22 вересня ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ. 

Читайте також: Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ
Теги: росія війна ЗСУ Севастополь окупанти Крим

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