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Росіяни зазнали великих втрат в живій силі на Таврійському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни зазнали великих втрат в живій силі на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел

За останню добу втрати ворога склали 176 осіб

На Таврійському напрямку за добу було ліквідовано 59 російських окупантів та 38 одиниць військової техніки.  Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні – 59, поранені – 117).

Упродовж минулої доби ворог 19 разів атакував позиції українських військ та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

«Знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки», – повідомив Тарнавський.

Окрім цього, знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Раніше повідомлялося, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. 

До слова, третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, як вона заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

Нагадаємо, українські захисники в ході контрнаступальних дій зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву

Як відомо, українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Теги: втрати ворог ЗСУ

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