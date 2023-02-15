ЗСУ приземлили ворожий «Алігатор»
Вертоліт знищено на сході України
Українські захисники знищили на східному напрямку ще один ударно-розвідувальний гелікоптер росіян. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.
«Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52», – йдеться в повідомленні.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
Коментарі — 0