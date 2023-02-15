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Росія стягує авіацію до кордону з Україною. ЗСУ відреагували

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія стягує авіацію до кордону з Україною. ЗСУ відреагували
фото ілюстративне

Повітряні сили, зенітники та льотчики не допустять «легкої прогулянки противника»

Збройні сили України готові до можливого масованого авіаційного нальоту росіян. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Череватий зазначив, що весь рік великої війни росіяни хотіли завоювати перевагу в повітрі, що стало б небезпечною річчю для України, оскільки не дозволило б перекидати великі з'єднання військ та вести маневрену оборону. Проте завдяки протиповітряній обороні та винищувальній авіації противнику так і не вдалося домінувати у повітряному просторі.

«Можливо, вони планують якісь дії, але загартовані за рік боїв Повітряні сили, зенітники та льотчики не допустять легкої прогулянки противника», – додав він.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times із посиланням на неназване джерело повідомила, що союзники України у НАТО фіксують, що Росія стягує до кордонів літаки та гелікоптери, ймовірно, для підтримки наземного наступу.

Раніше британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу.

До слова, триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.

Теги: ЗСУ окупанти авіація росія війна Україна

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