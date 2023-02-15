ЗСУ пояснили, навіщо росіяни запустили повітряну кулю над Київщиною

Ворог прагне, аби українські військові на збивання таких об'єктів витрачали час та засоби ППО

Речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що об'єкт, які зафіксували у повітряному просторі Київщини – це повітряна куля. Він назвав російські повітряні кулі «дідівським методом». Про це Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

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«Діаметр може бути різний. Вона наповнена газом, летить вверх. На шнурку прикріплений той кутовий відбивач. Радіолокаційна станція, зрозуміло, виявляє його у повітрі, він відбивається від приймача. Це повітряна ціль», – сказав Ігнат.

За словами речника, мета запусків таких куль – це відволікання уваги. Також ворог прагне, аби українські військові на збивання таких об'єктів витрачали час та засоби протиповітряної оборони.

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Він зазначив, що повітряну кулю зіб'ють сили ППО, саме тому була оголошена повітряна тривога. За його словами, сама куля не несе загрози, але уламки зенітних ракет можуть бути небезпечними.

Ігнат додав, що військові при виявленні будь-яких повітряних цілей визначають параметри об'єкта: розміри, швидкість та висота польоту. Після того командування вирішує, яким чином ліквідувати повітряну ціль.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що ворожі повітряні об'єкти росіяни запустили для того, аби вивідати ППО та зібрати дані.

Нагадаємо, 15 лютого станом на 13:29 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Соціальні мережі повідомили про ворожий дрон над областю.

Згодом обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по виявлених повітряних цілях. «У небі Київської області виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!», – повідомили в ОВА.