Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті
ЗСУ завдають ворогу поблизу Бахмута великих втрат
фото ілюстративне

В'їхати в Бахмут і виїхати можуть усі, у кого є потреба, але з дотриманням заходів безпеки

Поблизу Бахмута Донецької області точаться жорсткі бої, російські окупанти зазнають втрат. Про це розповів представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Бахмут – тривають жорсткі бої. Ворог втрачає щодобово загиблими та пораненими багато військовослужбовців. 119 лише за цю добу було вбито, 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на бахмутському відрізку фронту з різних типів артилерії, реактивних систем залпового вогню. Загалом, 25 бойових зіткнень сталося», – повідомив він.

Череватий розповів, що в'їхати в Бахмут і виїхати можуть усі, у кого є потреба, але з дотриманням заходів безпеки.

«Враховуючи, що це зона найактивніших бойових дій, зосередження основного удару ворога, українська держава, українська влада робить усе для безпеки своїх та іноземних громадян. Тому туди можна в'їхати тим, хто має потребу, в тому числі – журналістам і волонтерам. Просто потрібно пройти процедуру, всі подробиці на сайті Донецької обласної військової адміністрації. Збройні сили, сили оборони працюють пліч-о-пліч із ними і робиться це для того, щоб висвітлювати ситуацію там, просто з дотриманням усіх правил максимальної безпеки, щоб не наражати людей на ризик», – додав представник ЗСУ.

Раніше аналітики ISW роз’яснили для чого Україна утримує Бахмут.

Теги: росія окупанти війна Україна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета попала в фургон для перевозки гуманитарных грузов
РФ прицельно ударила ракетой по иностранным волонтерам в Бахмуте. Шокирующие кадры
Вчора, 19:59
Бахмут перетворився на місто-фортецю
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
13 лютого, 07:51
Бахмут перетворився на місто-фортецю
Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ
Сьогодні, 06:49

Події в Україні

ЗСУ приземлили ворожий «Алігатор»
ЗСУ приземлили ворожий «Алігатор»
За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті
За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті
Росія стягує авіацію до кордону з Україною. ЗСУ відреагували
Росія стягує авіацію до кордону з Україною. ЗСУ відреагували
Власника потужної ІТ компанії обшукали правоохоронці: усі подробиці
Власника потужної ІТ компанії обшукали правоохоронці: усі подробиці
Війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз
Війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз
У Київській області оголошена повітряна тривога, працює ППО (оновлено)
У Київській області оголошена повітряна тривога, працює ППО (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту