За добу десятки бойових зіткнень. ЗСУ відзвітували про ситуацію в Бахмуті

В'їхати в Бахмут і виїхати можуть усі, у кого є потреба, але з дотриманням заходів безпеки

Поблизу Бахмута Донецької області точаться жорсткі бої, російські окупанти зазнають втрат. Про це розповів представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Бахмут – тривають жорсткі бої. Ворог втрачає щодобово загиблими та пораненими багато військовослужбовців. 119 лише за цю добу було вбито, 163 поранено. 103 обстріли здійснив ворог на бахмутському відрізку фронту з різних типів артилерії, реактивних систем залпового вогню. Загалом, 25 бойових зіткнень сталося», – повідомив він.

Череватий розповів, що в'їхати в Бахмут і виїхати можуть усі, у кого є потреба, але з дотриманням заходів безпеки.

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«Враховуючи, що це зона найактивніших бойових дій, зосередження основного удару ворога, українська держава, українська влада робить усе для безпеки своїх та іноземних громадян. Тому туди можна в'їхати тим, хто має потребу, в тому числі – журналістам і волонтерам. Просто потрібно пройти процедуру, всі подробиці на сайті Донецької обласної військової адміністрації. Збройні сили, сили оборони працюють пліч-о-пліч із ними і робиться це для того, щоб висвітлювати ситуацію там, просто з дотриманням усіх правил максимальної безпеки, щоб не наражати людей на ризик», – додав представник ЗСУ.

Раніше аналітики ISW роз’яснили для чого Україна утримує Бахмут.