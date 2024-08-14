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ЗСУ просунулися на Сіверському напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися на Сіверському напрямку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ просунулися просунулися на захід від Спірного

Українські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська, просунувшись поблизу Спірного. ЗСУ також незначно просунулися на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова, але не просувалися. 12 і 13 серпня тривали бої на північ від Харкова в районі Глибокого і Липців, на північний схід від Харкова в районі Тихого і Вовчанська.

13 серпня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Табаївки (на південний схід від Куп’янська), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Українські сили нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Спірного (на південний схід від Сіверська).

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру, зокрема нещодавно просунулися поблизу Кліщіївки. Окупанти продовжували наступальні операції поблизу Торецька 11 серпня, але 13 серпня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Покровська. Повідомляється, що російські війська просунулися в Іванівку (на схід від Покровська) 13 серпня, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили поселення.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в східну Костянтинівку. 12 і 13 серпня російські війська продовжували наземні обстріли в районі кордону Донецько-Запорізької області, в тому числі поблизу Вугледара.

Українські сили нещодавно незначно просунулися на заході Запорізької області, зокрема на північний захід від Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 12 і 13 серпня українські війська відбили російські атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

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Теги: окупанти війна фронт

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