Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ

МАГАТЕ нагадало, що Курська АЕС у місті Курчатов має шість енергоблоків із двома типами реакторів

Рафаель Гроссі зазначив, що МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією навколо Курської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка відбувається в районі Курської атомної електростанції (АЕС). Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Я закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки. Я особисто перебуваю в контакті з відповідними органами обох країн і продовжуватиму займатися цим питанням», – сказав Гроссі.

Рафаель Гроссі також зазначив, що МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією навколо Курської АЕС, враховуючи ризики, пов'язані з військовою діяльністю в цьому районі.

Гендиректор додав, що Курська АЕС у місті Курчатов має шість енергоблоків із двома типами реакторів: РБМК-1000 та ВВЕР-510. З них дві РБМК-1000 наразі зупинені, дві готові до роботи, а ще два блоки ВВЕР-510 перебувають на стадії будівництва.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.