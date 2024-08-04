Як вдалося потопити підводний човен РФ у Криму? ЗСУ назвали «залежність» окупантів

Україна неодноразово попереджала: Крим – під вогневим контролем ЗСУ і використовувати його як ремонтну базу вкрай ризиковано

Російські окупанти вперто використовують тимчасово окупований Крим для ремонту своїх кораблів та підводних човнів, попри те, що Сили оборони України неодноразово вражали ворожі судна. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері «24 каналу».

«Загалом є цікава у росіян залежність, яка стосується недовіри до фактів. Така ситуація була зі знищенням двох кораблів у північній частині Чорного моря. Така ситуація була зі знищенням об’єктів навколо Азовського моря і тепер повторюється в Криму», – підкреслив Плетенчук.

Він наголосив, що Україна неодноразово попереджала: Крим – під вогневим контролем ЗСУ і використовувати його як ремонтну базу вкрай ризиковано.

«Не звертаючи увагу на факти, росіяни чекають як мінімум другого разу, щоб пересвідчитися, що це є фактом. Минулого разу цей човен разом з ВДК «Мінськ» було критично пошкоджено в сухому доці зусиллями української авіації. Вони його перевели і все одно намагаються там ремонтувати», – сказав речник ВМС.

За його словами, перед тим так само був завершений ремонт двох десантних кораблів, росіяни мали виводити їх на ходові випробування і отримали кілька ракетних ударів від Сил оборони.

Нагадаємо, що 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по підводному човну «Ростов-на-Дону» та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. У результаті влучання човен затонув на місці.

Як відомо, у параді до дня військово-морського флоту (ВМФ) РФ не показався жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було пошкоджено або знищено за останній рік.

До слова, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.