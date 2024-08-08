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Застосування німецької зброї в Курській області: комітету Бундестагу зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Застосування німецької зброї в Курській області: комітету Бундестагу зробив заяву
За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає «українською зброєю»
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник комітету з питань оборони Бундестагу, застосування німецької зброї на території Росії підпадає під дію положень міжнародного права

Очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою використання німецької зброї в бойових діях на Курщині. Про це він сказав в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє агентство AFP.

За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає «українською зброєю», і це стосується «всіх озброєнь», включно з бойовими танками Leopard 2.

«У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права», – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Як повідомлялося, Адміністрація Сполучених Штатів звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області.

Водночас речник Державного департаменту США додав, що у політиці країни нічого не змінилося щодо дозволу на удари американською зброєю через кордон або для ураження по той бік кордону військових об'єктів РФ. У нього запитали про те, «чи мають українці право змусити Росію відчути наслідки своїх власних незаконних дій, окрім зброї США». Міллер відповів, що «це все рішення, які залишаються за Україною».

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: Німеччина Бундестаг росія війна зброя

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