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Олеся Яхно Політтехнологиня

Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?

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Фраза «Або війна здолає людство, або людство війну» особливо актуальна зараз
ілюстративне фото

Як приборкати «біблійного бегемота» хаосу

Незважаючи на прогнози багатьох про довгу війну і про її зростаючу глобальність (маю на увазі різні прояви війни), все ж таки, увага до наступних кількох місяців як до часу, коли може звузитися вибірка можливих варіантів розвитку ситуації, не дарма. Маю на увазі боротьбу за підхід.

Можливо, Європа, розуміючи післявиборні ризики у США, зробить не один крок, а одразу кілька кроків уперед, щоби змінити хід війни. Це стосується цілком прикладних рішень, типу системи ППО на східних кордонах західних альянсів.

Можливо, президент США, який не обтяжений виборчою кампанією і думами про наступну каденцію, виявить більше рішучості в способах зупинення російської агресії, щоб дійсно в «книзі демократів» бути тим президентом, який зупинив війну.

Можливо, Китай у прагненні зростання свого впливу у світі вирішить далі рухатися не як економічний підсобник агресора, а як той, хто реально доклав зусиль і приборкав натиск Росії.

Вже всі, схоже, зрозуміли, що ситуація «біблійного бегемота», монстра хаосу та невизначеності сама по собі не вирішиться. Фраза «Або війна здолає людство, або людство (її конкретні представники) війну» особливо актуальна зараз, коли стоїть вибір – або рухатися від хаосу, або хаос (як обвал міжнародних правил, регуляцій та гарантій) лише зростатиме.

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Джерело
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Теги: США Європа Китай війна

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