Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Витискання війни на територію РФ»: про що Сирський доповів президенту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Витискання війни на територію РФ»: про що Сирський доповів президенту
Зеленський відзначив чергові успіхи наших воїнів
скріншот відео

Глава держави щойно провів важливу нараду нараду 

Сьогодні президентові вже кілька разів доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – щодо фронту, дій Сил оборони і витискання війни на територію країни-агресорки РФ. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Перш за все відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу і знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам.

Особливо відзначу 47-му і 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще – 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! А також – спеціальні підрозділи ГУР за дії на Південному напрямку.

Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора.

Також я хочу подякувати партнерам – усім тим, хто зробив тиждень результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані. Щотижня це повинно відчуватись – що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу. Ми готуємо нові рішення, які обмежать російську державу.

Я дякую за нові оборонні пакети для України. Є цього тижня американський пакет. Ракети для «стінгерів», снаряди для «хаймарсів», артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир.

І ще одне. Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо. Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що українські захисники впродовж трьох днів все частіше беруть в полон російських окупантів. 

Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курська АЕС є єдиною в Росії станцією, де активно будують нові енергоблоки
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Вчора, 20:13
У Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова
Операція у Курській області: естонська розвідка назвала передумову успіху ЗСУ
Вчора, 15:35
Українські війська зуміли досягти ефекту раптовості у Курській області
Бої у Курській області. ЗСУ знищили важливий міф Кремля
Вчора, 12:50
Юї Сусакі часто тренується у Російській Федерації, проводячи збори з прихильниками Путіна
Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
6 серпня, 21:34
Окупанти втрачають мотивацію воювати на війні в Україні
Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну
5 серпня, 15:24
«Вчиться відпочивати в умовах відсутності реальної небезпеки для себе і близьких»
Хронічний стрес. Поради для тих, хто в тилу
1 серпня, 07:13
29% американців вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги
Скільки американців вважають, що США зобов'язані допомагати Україні: результати опитування
31 липня, 13:02
Китай в своїх заявах неодноразово погрожував Україні. Україна, маючи сильні аргументи щодо недоброчесності Китаю, воліє відмовчуватися
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна геополітика
27 липня, 09:07
8 липня армія РФ атакувала Київ ракетами, пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
Парламент Словаччини відмовився засудити удар РФ по «Охматдиту»
15 липня, 16:37

Події в Україні

«Витискання війни на територію РФ»: про що Сирський доповів президенту
«Витискання війни на територію РФ»: про що Сирський доповів президенту
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 20 хвилин
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 20 хвилин
Бої за Часів Яр: військові показали моторошні кадри
Бої за Часів Яр: військові показали моторошні кадри
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
Чи будуть відключення світла 11 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 11 серпня: прогноз «Укренерго»
Жорсткі відключення світла повернуться? Прогноз Міненерго
Жорсткі відключення світла повернуться? Прогноз Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
25K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
15K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
11K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Сьогодні, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua