«Витискання війни на територію РФ»: про що Сирський доповів президенту

Глава держави щойно провів важливу нараду нараду

Сьогодні президентові вже кілька разів доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський – щодо фронту, дій Сил оборони і витискання війни на територію країни-агресорки РФ. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до народу.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Перш за все відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу і знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам.

Особливо відзначу 47-му і 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще – 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! А також – спеціальні підрозділи ГУР за дії на Південному напрямку.

Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора.

Також я хочу подякувати партнерам – усім тим, хто зробив тиждень результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані. Щотижня це повинно відчуватись – що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу. Ми готуємо нові рішення, які обмежать російську державу.

Я дякую за нові оборонні пакети для України. Є цього тижня американський пакет. Ракети для «стінгерів», снаряди для «хаймарсів», артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир.

І ще одне. Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо. Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що українські захисники впродовж трьох днів все частіше беруть в полон російських окупантів.