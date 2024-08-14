Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Противник активізувався на Придніпровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України одного ракетного (дві ракети), 63 авіаційних удари (зокрема, задіяв 83 КАБи) та 489 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2760 обстрілів позицій наших військ.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів окупації української території та виснажують бойовий потенціал ворога. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог також активізувався на Придніпровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи 12 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Липців, Тихого і Вовчанська. Біля останнього тривають боєзіткнення.

Попередньо, за сьогодні наші воїни знешкодили 128 окупантів, знищили шість танків, дві одиниці спецтехніки і сім автомобілів. Ще один танк, чотири артсистеми і чотири бойових бронемашини значно пошкоджено. Підрахунок триває.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував двічі. Безуспішно намагався просунутись у бік Синьківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

За день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Невське, Макіївка, а також у Серебрянському лісі. Два з цих боєзіткнень ще не завершено. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська звели нанівець п’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського і Спірного. Окупанти зазнали втрат.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру і Білої гори. Окрім того, триває ще одне боєзіткнення. Ситуація під контролем наших воїнів.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні сім разів штурмували у районах Залізного і Торецька. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. П’ять атак відбито, продовжуються бойові дії у двох локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня, загалом, здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів фіксується в районах Гродівки, Єлизаветівки, Скучного та Желанного. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 124 та поранили 192 окупанти. Знищено дві РСЗВ БМ-21 «Град», два танки, чотири автомобіля, один МТ-ЛБ та три артсистеми. Окрім того значних пошкоджень зазнали два ворожих авто, чотири одиниці артилерії, два танки та одна бойова машина піхоти.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах Красногорівки та Костянтинівки.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Зафіксовано шість атак противника біля Водяного і Костянтинівки. Бої продовжуються.

На Придніпровському напрямку

Відбулося дев’ять ворожих штурмів. Скрізь ворог зазнав невдачі.

мапа: deepstate

Нагадаємо, триває 993-й день повномасштабної війни в Україні.