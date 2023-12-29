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ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські та українські війська продовжували бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Українські війська продовжують вести позиційні бої. ЗСУ просунулися поблизу Бахмута, на південний схід від Кліщіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

28 грудня російські та українські війська продовжували бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Позиційні бої були на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, Іванівки та озера Лиман, а також на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу, Торського, Діброви та Григорівки. 

Російські та українські війська продовжили бойові дії на північ від Бахмута. Українські сили незначно просунулися поблизу Бахмута, ймовірно, протягом минулого тижня, і продовжили позиційні бойові дії з російськими військами 28 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили просунулися на південний схід від Кліщіївки.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру і відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки та Хромового; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російські сили нещодавно здійснили незначне просування на північний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 28 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки, на схід від Новобахмутівки та біля Степового, а також на південь від Авдіївки біля Первомайського, Невельського та Сіверного. 

28 грудня російські війська просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Мар’їнки та здійснили невизначений тактичний наступ біля Побєди.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області на південь від Новодарівки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на сході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на заході області. Нещодавно опубліковані геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська зайняли Дорожнянку, на південь від Гуляйполя. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої відбулися біля Вербового та Роботиного.

Українські сили утримують позиції на лівому березі Херсонської області станом на 28 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Теги: ЗСУ фронт наступ

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