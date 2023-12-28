Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
«Тепер Феодосія, один з останніх кримських портів, які вважалися безпечними, більше не безпечний порт для Росії»
Україна отримала ракети Storm Shadow від Великої Британії з більш високою дальністю, ніж це було офіційно оголошено раніше. Про це видання Bild повідомило з посиланням на генерала Бундесверу у відставці та військовий експерт Ерхарда Бюлера.
Експерт зазначив, що ЗСУ, ймовірно, отримали далекобійні ракети з вищою дальністю, адже в іншому разі Україні було б важко знищити «Новочеркаськ» у порту Феодосії, оскільки відстань до нього по прямій вимірювалася за 250 км від лінії фронту.
Проте, за словами ексгенерала, ракети були запущені з використанням нестандартних тактик, летіли не за прямою траєкторією і були запущені з глибини території, що перебуває під контролем ЗСУ.
«Крилата ракета мала пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС і ППО. Це не робиться просто так», – поділився міркуваннями Бюлер.
Як зазначив ексгенерал, це означає, що Україна має крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км, а значить, що свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена.
«Тепер Феодосія, один з останніх кримських портів, які вважалися безпечними, більше не безпечний порт для Росії», – розповів військовий експерт.
Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
До слова, знищення Україною великого десантного корабля ВМС РФ «Новочеркаськ» вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму.
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