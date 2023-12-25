Окупанти скорочують авіаційну активність. ISW назвав причину
Зменшення кількості ударів російських планерних бомб у Херсонській області може дозволити ЗСУ більш вільно діяти у ближніх тилових районах
Російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який 24 грудня заявив, що російські війська зменшили використання планерних бомб й авіаударів на півдні країни. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська також обмежують використання пілотованої авіації біля тимчасово окупованого Криму, зокрема у північно-західному регіоні Чорного моря.
За попередньою оцінкою ISW, нещодавно російські війська інтенсифікували використання планерних бомб проти українських сил на західному (правому) березі Дніпра через придушення українськими силами російської далекобійної артилерії в цьому районі.
У звіті зазначається, що подальше зменшення кількості ударів російських планерних бомб у Херсонській області може дозволити українським силам більш вільно діяти у ближніх тилових районах на західному березі Дніпра, а також зайняти безпечнішу позицію на лівому березі, з якої вони могли б здійснювати майбутні операції, якщо таке рішення буде ухвалене військовим командуванням.
«Російські війська застосовують удари планерними бомбами, щоб російські літаки могли залишатися на відстані 50-70 кілометрів за лінією бойових дій, а зменшення використання російських планерних бомб свідчить про те, що російські війська занепокоєні можливостями української протиповітряної оборони після нещодавніх втрат», – йдеться у звіті ISW.
Тим часом представник Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська зменшили використання авіації та збільшили використання ударних безпілотників на Куп'янському і Бахмутському напрямках.
Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.
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