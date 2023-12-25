Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
Українські захисники збили російські Су-34 та Су-30
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 грудня.
Нагадаємо, ввечері 24 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, але підтвердження, чи уражена ціль, чи ні, не було.
22 грудня Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.
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