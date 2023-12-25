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Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
Су-30 було збито над Чорним морем
фото з відкритих джерел

Українські захисники збили російські Су-34 та Су-30

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 грудня.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські сили протиповітряної оборони уразили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, але підтвердження, чи уражена ціль, чи ні, не було.

22 грудня Олещук повідомив, що українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це – блискуча робота нашої ППО, взагалі ракетних підрозділів.

 

Теги: війна окупанти ЗСУ винищувач

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