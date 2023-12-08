РФ атакувала Україну майже двома десятками ракет: є влучання

Ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині

Частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури

Російські окупанти запустили по Україні 19 ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Силам ППО вдалося знищити 14 із них.

«Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО – це 14 знищених крилатих ракет», – сказав речник.

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Ігнат додав, що ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині, початковий курс був на Дніпро.

Частина ракет, на жаль, вдарила по об'єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, сьогодні ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.

На Дніпропетровщині є загиблий внаслідок атаки.

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До слова, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.