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Окупанти штурмують плацдарми на лівобережжі Дніпра – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти штурмують плацдарми на лівобережжі Дніпра – Генштаб
Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень з ворогом
фото: Facebook/Генштаб

Росіяни активно застосовують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки

Триває шістсот сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 21 авіаційний удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Архипівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області; Волфине, Рясне, Володимирівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також, загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Діброва Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив п'ять безуспішних атак на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Микільське, Садове, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по п'ять зенітно-ракетних комплексах окупантів. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, артилерійську систему та ще три інші важливі цілі противника.

До слова, після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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