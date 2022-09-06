«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

У Новій Каховці ЗСУ влучили по скупченню рашистської техніки

Українські захиснили влучили по позиціях окупантів у Голій Пристані

Збройні сили України в ніч на 6 вересня знову вдарили по позиціях російських загарбників у районі Чорнобаївки на Херсонщині. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь», полковник Владислав Назаров.

Крім цього, українські захиснили влучили по позиціях окупантів у Голій Пристані.

У Новій Каховці та в районі знищено рашистську техніку. У районі Томиної Балки «демілітаризовано» боєкомплект.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.