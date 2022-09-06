Буде сюрпризом для росіян: Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

«Ми маємо рухатися вперед»

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що наступ українських військовослужбовців відбувається не лише на півдні, а й на інших напрямках. Про це український президент заявив під час інтерв'ю телеканалу ABC.

Український лідер пояснив, що про подробиці контрнаступу ЗСУ наразі не говорять публічно, аби для росіян це стало сюрпризом.

«Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки – у множині – і ми маємо рухатися вперед», – заявив він, нагадавши, що «не може обговорювати деталі будь-яких військових дій».

Зеленський додав, що громадяни України не підуть на жодні територіальні поступки агресору. Він зазначив, що деокупація – важке завдання, але це питання часу.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на Півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Днями стало відомо про звільнення смт Високопілля на Херсонщині. Прапор підняли на даху місцевої лікарні. За цей населений пункт давно йшли важкі бої.

Як відомо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.