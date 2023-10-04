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ЗСУ розгромили бронегрупу росіян під Урожайним

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ розгромили бронегрупу росіян під Урожайним
фото: Facebook

Завдяки оперативній роботі групи аеророзвідки «Барбі» були вчасно виявлені рухи ворожої бронетехніки та піхоти

Під час бою під Урожайним українські сили разом з бійцями Окремої президентської бригади та бригадою охорони Держспецтрансслужби знищили бронегрупу російських військ. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту у Facebook.

Цими днями у бою під Урожайним воїни 710 бригада охорони Держспецтрансслужби спільно з бійцями Окремої президентської бригади та іншими підрозділами Сил оборони знищили бронегрупу росіян.

Урожайне, яке розташоване у Волноваському районі Донецької області, є важливим пунктом на одному з основних напрямків наступу українських військ у деокупації півдня України від російських окупантів. Місто знаходиться за 3 кілометри від окупованої території Донецької області.

«Невдала атака ворога закінчилася для окупантів поразкою і значними втратами. Бій тривав з ночі і до сьомої години вечора. У ході штурмових дій було знищено ворожих 9 одиниць техніки та піхоти понад 50 осіб», – повідомили у бригаді.

Військовослужбовці з підрозділу Держспецтрансслужби повідомили, що завдяки оперативній роботі групи аеророзвідки «Барбі» були вчасно виявлені рухи ворожої бронетехніки та піхоти. Очікували на наступ ворога, і артилерія спрацювала точно та ефективно.

Під час виконання бойового завдання особливо відзначилися своєю сумлінністю та професіоналізмом гранатометник «Течік», гранатометник «Посейдон», кулеметник «Бай» та снайпер «Таліб», який точно влучив у танк з гранатомета АТ-4.

Раніше повідомлялося, країна-агресорка Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два малих ракетних кораблі «Буян-М».

До слова, президент Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який глава держави назвав «одним з найгарячіших». 

Теги: росія Чорне море Володимир Зеленський Facebook президент снайпер місто наступ

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