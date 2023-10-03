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ЗСУ заявили про високий рівень ракетної небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ заявили про високий рівень ракетної небезпеки
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну з Чорного моря одночасно 16 ракетами

Країна-агресорка Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два малих ракетних кораблі «Буян-М». Про це Сили оборони півдня повідомили в Telegram.

«У Чорне море ворог вивів на бойове чергування ракетоносії. Два малих ракетних кораблі проєкту «Буян-М» можуть нести до 16 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

«Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно», – попередили військові.

Нагадаємо, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: Чорне море війна окупанти

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