Байден розповів, як ставиться до можливого імпічменту

Байден пояснив імпічмент бажанням республіканців змінити політику уряду США

Президент США Джо Байден прокоментував загрозу свого імпічменту. За його словами, республіканці запускають процедуру усунення глави держави, щоб зупинити роботу уряду. Його слова наводить CNN.

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При цьому Байден розповів, що не зациклюється на імпічменті. «Я маю роботу, яку треба робити. Мені щодня доводиться стикатися з проблемами, які торкаються американського народу», – сказав він.

Раніше комітет палати представників Конгресу США розпочав розслідування у рамках процедури винесення імпічменту американського президента Джо Байдена. Спікер палати Кевін Маккарті зазначив, що тільки у міністерства фінансів США «є дані про більш ніж 150 транзакцій, пов'язаних з родиною Байдена та його бізнес-партнерами, які були відзначені як підозрілі».

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Пізніше член палати представників Марджорі Тейлор Грін розкрила, що представила статті про імпічмент Байдена «за його корумповані ділові махінації в Україні та Китаї, коли він був віце-президентом».

Пояснимо, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті оголосив про офіційне розслідування, яке може запустити процес імпічменту президента Джо Байдена. За словами Маккарті, розслідування буде сфокусовано на звинуваченнях Джо Байдена у корупції, зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю.

Основна увага конгресменів буде зосереджена на діловій активності сина президента Хантера Байдена, якого підозрюють у поганій практиці ведення бізнесу, причому республіканська більшість палати спробує продемнструвати, що сам президент отримав якусь вигоду з діяльності свого сина.

Республіканці вели своє розслідування кілька місяців, але досі не висунули жодних конкретних доказів, які підтримують ці звинувачення. Все це викликало критику з боку демократів.

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Імпічмент оголошує Палата представників, і для цього досить простої більшості, яка республіканські опоненти Байдена мають, якщо їм вдасться зберегти єдність. Але після цього звинувачення розглядає американський Сенат, і для їх затвердження там потрібні дві третини голосів. Подолати цей поріг не вдавалося ще жодного разу за 200-річну історію США.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр у середу засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними. Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують ділові операції його сина Хантера Байдена. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав Байден вигоду від ділових угод Хантера Байдена.

Нагадаємо, найближчим часом президент США Джозеф Байден ухвалить остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, це важливий крок, рекомендований Державним департаментом і Міністерством оборони після кількох місяців звернень з боку України.

За словами джерел, дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності Atacms значно активізувалися останніми тижнями. Остаточного рішення про відправку ракет не прийнято, але «ймовірність, що це станеться, зараз набагато більша, ніж раніше», сказав один чиновник, знайомий з дискусіями.

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До слова, адміністрація президента США Джо Байдена намагається гарантувати виділення Україні додаткової допомоги попри можливий урядовий шатдаун у США. Про це пише CNN.Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $4 млрд на підтримку України й $16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.