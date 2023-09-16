Росія бомбитиме Україну новими крилатими ракетами

Російські бомбардувальники отримали ракети Х-БД

Російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 отримали на озброєння нові крилаті ракети Х-БД з дальністю понад 6500 км. Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.

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«Дві касети по шість ракет, несе ракету Х-БД з дальністю понад 6,5 тис. км», - сказав командувач дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш в ході відвідування аеродрому Кневичі в Примор'ї головою міноборони РФ Сергієм Шойгу та лідером КНДР Кім Чен Ином.

Бомбардувальник Ту-160 з новими крилатими ракетами Х-БД показали Кім Чен Ину фото: скріншот із відео

Нагадаємо, 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу продемонстрував йому російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.