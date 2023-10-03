Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також Росія атакувала Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Нашою протиповітряною обороною знищено чотири ворожих «Шахеди».

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Куп'янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області; Зарічне, Спірне, Лиман, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив десять невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та чотири артилерійських засоби противника.