Головна Новини
search button user button menu button

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 жовтня

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 жовтня.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також Росія атакувала Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Нашою протиповітряною обороною знищено чотири ворожих «Шахеди».

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Куп'янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області; Зарічне, Спірне, Лиман, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив десять невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та чотири артилерійських засоби противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили позиції біля Роботиного – ISW
ЗСУ відбили позиції біля Роботиного – ISW
Сьогодні, 04:49
ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 19:12
Дівчинка продала волосся довжиною 45 см
Семирічна школярка з Чернівців обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (фото)
Вчора, 19:00
Ексміністр Великої Британії також наголосив на важливості активних поставок зброї Києву, щоб завершити конфлікт
Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ
Вчора, 10:07
Увесь фронт має форму підкови і єдине місце, де цю підкову можна розламати на дві частини, – це південь
Якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря, війна буде довгою – ізраїльський експерт
1 жовтня, 21:51
ЗСУ у вересні знищили рекордну кількість російської артилерії та автотранспорту
ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт
1 жовтня, 16:51
Біля Бахмута тривають запеклі бої
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
1 жовтня, 15:14
25-та армія РФ замінила ворожі 41-шу армію та 76-ту дивізію на Луганському напрямку
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
1 жовтня, 14:09
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1231 вогневе завдання
ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку
1 жовтня, 12:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
25K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
21K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
20K
Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку
17K
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
11K
Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту