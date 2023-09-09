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Навіщо Україні «збіднений уран». Все про боєприпаси, які викликали істерику в Москві

технології війни
Аль Джазіра glavcom.ua
Навіщо Україні «збіднений уран». Все про боєприпаси, які викликали істерику в Москві
США заявили, що надання українським військам снарядів зі збідненим ураном допоможе бути більш ефективними на полі бою
Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Sergey Nuzhnenko via Reuters

«РФ просто не хоче, щоби Україна продовжувала знищувати російські танки»

Сполучені Штати оголосили про плани поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном, що прогнозовано викликало істерику у Кремля.

Запланована передача, яка є частиною пакету американської допомоги Києву у розмірі $1 млрд, оголошеного у середу, також викликала питання щодо можливих наслідків використання збідненого урану для цивільного населення України.

Адміністрація Байдена відстояла своє рішення, а речник Білого дому заявив журналістам, що боєприпаси не становлять жодної радіоактивної загрози.

«Вони просто щільніші за звичайні танкові снаряди. Але вони не несуть жодної канцерогенної чи радіоактивної загрози», – наголосив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Але Росія розкритикувала США, а російське посольство у Вашингтоні засудило крок адміністрації Байдена назвавши його «показником негуманності», який призведе до «невибіркових наслідків».

120-мм снаряди зі збідненим ураном будуть використані для оснащення 31 танка M1A1 Abrams, які США планують поставити Києву у другій половині цього року.

Боєприпаси були розроблені США під час холодної війни для знищення радянських танків, включаючи Т-72, з якими Україна стикається під час контрнаступу.

Що таке збіднений уран?

Збіднений уран є побічним продуктом процесу створення збагаченого урану, який використовується у виготовлені ядерного палива та ядерної зброї.

За словами експерта з ядерних питань і політичного дослідника RAND Едварда Гейста, ці боєприпаси зберігають деякі радіоактивні властивості, але вони не можуть викликати ядерну реакцію як ядерна зброя.

Хоча збіднений уран менш потужний, ніж збагачений, і не здатний генерувати ядерну реакцію, він надзвичайно щільний – щільніший за свинець – і це робить його дуже «привабливим» як снаряд.

«Він настільки щільний і має такий великий імпульс, що просто проходить броню наскрізь і нагріває її так сильно, що вона загоряється», – пояснює Гайст.

За даними Музею радіації і радіоактивності асоційованих університетів (Oak Ridge Associated Universities Museum of Radiation and Radioactivity) в американському місті Теннессі, коли цей збіднений уран проникає у ціль, «уламки броні, як правило, знищують все, що є усередині, у той час як пірофорність (здатність до запалювання) урану збільшує ймовірність того, що паливо і/або боєприпаси, які перебувають у транспортному засобі, вибухнуть».

США, Велика Британія, Росія, Китай, Франція і Пакистан виробляють зброю зі збідненого урану, що не класифікується як ядерна зброя, згідно з даними Міжнародної коаліції за заборону уранової зброї.

Відомо, що ще 14 держав зберігають цю зброю.

Шкода від збідненого урану

Вплив збідненого урану на здоров'я є предметом дискусій. Хоча деякі вчені пов'язують боєприпаси зі збідненим ураном з багатьма хворобами, у тому числі з раком, інші дослідження відкидають такі ризики.

Це питання постало у минулому десятилітті, після того, як деякі дослідники звинуватили збіднений уран у збільшенні кількості вроджених вад розвитку поблизу військових баз США та місць боїв в Іраку.

Американські військові, які використовують збіднений уран з 1991 року, описують ці боєприпаси як «трохи» радіоактивні. Вони кажуть, що збіднений уран становить довгострокову небезпеку для здоров'я лише при вдиханні або прийомі всередину у великих кількостях.

МАГАТЕ заявляє, що основний ризик для здоров'я від збідненого урану полягає у його хімічній токсичності, а не у радіоактивності.

«Високі концентрації у нирках можуть спричинити їх ураження і, у крайньому випадку, ниркову недостатність, – зазначає агентство. – Загальний медичний і науковий консенсус полягає у тому, що у разі високої концентрації в організмі, уран, швидше за все, стане проблемою хімічної токсикології, перш ніж стане радіологічною проблемою».

Штати і Велика Британія назвали справжні причини занепокоєння Москви

Велика Британія ще у березні цього року оголосила, що передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном, назвавши занепокоєння Москви перебільшенням. У квітні представник уряду Великої Британії підтвердив, що боєприпаси зі збідненим ураном вже перебувають у розпорядженні українських сил оборони.

Видання Politico днями процитувало неназваного американського чиновника, який заявив, що Росія просто стурбована через долю своїх танків в Україні.

«Росія просто не хоче бачити Україну з танками і більш ефективними танковими боєприпасами, які можуть бути смертельними для російських танків, – сказав урядовець. – Якщо Росія має із цим проблеми, вона може вивести свої танки з України».

Цей коментар перегукується з коментарем Кірбі, речника Білого дому з питань національної безпеки, який у березні сказав журналістам, що Росія «просто не хоче, щоби Україна продовжувала знищувати російські танки». Кірбі заявив, що Вашингтон хоче підтримати українські сили у їхньому контрнаступі і вважає, що «снаряди зі збідненим ураном допоможуть їм бути більш ефективними на полі бою».

Росія скликає Радбез ООН

Москва рішуче засудила передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

«Очевидно, що Вашингтон, одержимий ідеєю завдати Росії стратегічної поразки, готовий воювати не лише до останнього українця, але й поставити хрест на майбутніх поколіннях», – йдеться у заяві посольства Росії у Вашингтоні

У РФ заявили, що вона «абсолютно не згодна» з позицією США про те, що снаряди не становлять радіоактивної загрози.

«Росія розглядає це як новий виток ескалації. У Кремлі заявили, що це не вплине на хід спецоперації і вона триватиме, незважаючи ні на що», –повідомила Аль-Джазірі журналістка Юлія Шаповалова, яка перебуває у Москві. Вона додала, що Москва попросила провести засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання західних озброєнь в Україну 12 вересня.

«І без сумніву це пов'язано зі збідненими урановими боєприпасами, які також обговорюватимуться там», – зазначає журналістка.

Джерело: Al Jazeera and News Agencies

Переклад: Олександр Груздєв, для «Главкома»

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Теги: росія зброя війна ядерна зброя боєприпаси

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