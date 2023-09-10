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Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів
фото з відкритих джерел

Президент Бразилії пропонує президентам України та Росії сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН 19 вересня. Про це повідомляє CNN Brasil.

Бразильський лідер вважає, що для обговорення війни в Україні доречним місцем є Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться 19 вересня.

«Там є місце для обговорення війни. Є місце для обговорення миру. Є місце, де можна посадити (Володимира) Путіна та (Володимира) Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни», – заявив Лула да Сілва.

Він додав, що Бразилія не буде втягуватися у війну, однак має намір брати участь в мирних переговорах.

Зазначимо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій «мирний план». Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.

Раніше президент Бразилії поскаржився, що Україна ігнорує його пропозиції. Очільник Бразилії стверджує, що його країна «працює заради миру в Україні», але, на його думку, «ні Путін, ні Зеленський не готові».

Теги: Бразилія війна Україна росія

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