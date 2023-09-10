Гуменюк спрогнозувала тактику російських ударів по Україні в осінньо-зимовий період

Гуменюк також зазначила, що запас високоточних ракет у Росії є, але менший, ніж на початку повномасштабного вторгнення та навіть менший, ніж восени минулого року

В осінньо-зимовий період Росія планує використовувати тактику комбінованих ударів, включаючи ракети та безпілотники. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, в ході трансляції загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«Очевидно, що зараз відпрацьовується тактика змішаних ударів. Ракети є, ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дронів, і вони більш високовартісні. Тому скоріш за все, атаки будуть, будуть змішаними, скоріш за все це буде енергетика... Нам треба бути готовими саме до цього, відпрацьовувати системи захисту, розуміти небезпеку і адекватно на неї реагувати», – зауважила Гуменюк.

Вона також зазначила, що запас високоточних ракет у Росії є, але менший, ніж на початку повномасштабного вторгнення та навіть менший, ніж восени минулого року. Проте «Шахеди» є більш доступними з фінансової точки зору і можуть виконувати ті ж функції, що робить їх привабливими для ворожої сторони.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Уламки дронів упали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.

Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджень зазнали, зокрема, приватні будинки, школа, дитсадок, селищна рада та навчально-реабілітаційний центр.

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