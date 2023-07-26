Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська
фото ілюстративне

«Тактична лінія там особливо не змінилася»

Збройні сили України спростували заяву російських загарбників про нібито захоплення трьох населених пунктів поблизу Куп’янська у Харківській області. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN.

«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», – зазначив Череватий.

Раніше російські офіційні особи повідомили, що їх війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти.

За словами окупантів, їх загальне просування «склало до чотирьох кілометрів по фронту і до двох кілометрів углиб військ противника».

Раніше повідомлялося, що російським загарбникам вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). 

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
Теги: окупанти війна Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружини російських вбивць називають своїх чоловіків «захисниками»
Дружини російських «мобіків» знову скаржаться, що їхніх чоловіків відправили на забій
2 липня, 17:19
Олена Зеленська дала інтерв'ю іспанській газеті
Інтерв'ю Зеленської вийшло в найпопулярнішій іспанській газеті El Mundo
26 червня, 20:17
РФ, можливо, зосереджує елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти інформаційну перемогу
Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW
2 липня, 05:34
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
6 липня, 19:54
Підозрюваний у корупції колишній топпосадовець нині служить у війську
«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
14 липня, 10:43
МАГАТЕ має лише обмежений доступ до території ЗАЕС
Розвідка проаналізувала ймовірність теракту на ЗАЕС
10 липня, 21:09
Вадим Пристайко обговорив із Sky News «невдячність» України Британії
Пристайко назвав відповідь Зеленського Воллесу «нездоровим сарказмом» (відео)
13 липня, 18:01
У результаті влучання дронів виникли пожежі
Нічна атака на Кривий Ріг: влада показала руйнівні наслідки (фото)
14 липня, 07:41
Галина Вандяк налагодила своєрідний цех з виробництва хліба у себе вдома
Пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео)
24 липня, 23:10

Події в Україні

В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT
Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT
ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська
ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська
Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому
Вибухи у Криму: опубліковано супутникові фото наслідків атаки по аеродрому
СБУ повідомила про підозру скандальному митрополиту Московської церкви на Сумщині
СБУ повідомила про підозру скандальному митрополиту Московської церкви на Сумщині
Україна дала нам можливість помститися за своїх батьків – очільник «Грузинського легіону»
Україна дала нам можливість помститися за своїх батьків – очільник «Грузинського легіону»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
16K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник
13K
Загроза атаки РФ на кораблі в Чорному морі: Держдеп США спрогнозував реакцію країн
9167
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
7968
Справа Венедіктової. Слідство «забуло» пароль від телефону з доказами

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту