ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська

«Тактична лінія там особливо не змінилася»

Збройні сили України спростували заяву російських загарбників про нібито захоплення трьох населених пунктів поблизу Куп’янська у Харківській області. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN.

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«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», – зазначив Череватий.

Раніше російські офіційні особи повідомили, що їх війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти.

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За словами окупантів, їх загальне просування «склало до чотирьох кілометрів по фронту і до двох кілометрів углиб військ противника».

Раніше повідомлялося, що російським загарбникам вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36).

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.