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ЗСУ продовжують контрнаступ на двох напрямках: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують контрнаступ на двох напрямках: дані Генштабу
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаударів у районах Ветеринарного та Гранова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів – зокрема це Семенівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Сваркове, Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області та Гур’їв Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Ступочок та біля Диліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Предтечиного та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Невельського та Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, п’ять ударних безпілотників противника «Шахед-136» та два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетні комплекси противника.

Теги: ЗСУ Генштаб фронт контрнаступ

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