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Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)
фото ілюстративне

Деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки

Російським загарбникам вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). Про це повідомляє DeepState.

«По Новоєгорівці інформація, на жаль, підтвердилася. На хвилі хаосу деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки, побоюючись оточення. Будь-яка тимчасова втрата – це завжди неприємно, але зараз головне завершити стабілізаційні заходи та провести роботу над помилками», – йдеться у повідомленні.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: ЗСУ війна інфраструктура населення ворог контрнаступ

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