Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)

Деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки

Російським загарбникам вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). Про це повідомляє DeepState.

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«По Новоєгорівці інформація, на жаль, підтвердилася. На хвилі хаосу деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки, побоюючись оточення. Будь-яка тимчасова втрата – це завжди неприємно, але зараз головне завершити стабілізаційні заходи та провести роботу над помилками», – йдеться у повідомленні.

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Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.