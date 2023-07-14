Нічна атака на Кривий Ріг: влада показала руйнівні наслідки (фото)
Є влучання у два підприємства і житлові будинки
У ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «Шахедів».
Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка», – розповів він.
Крім того, зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.
Постраждав 56-річний чоловік.
Як повідомлялося, у ніч проти 14 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Коментарі — 0