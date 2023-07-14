Нічна атака на Кривий Ріг: влада показала руйнівні наслідки (фото)

Є влучання у два підприємства і житлові будинки

У ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «Шахедів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка», – розповів він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік.

3 фото На весь екран



фото: Сергій Лисак/Facebook

Як повідомлялося, у ніч проти 14 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.