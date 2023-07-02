Дружини російських «мобіків» знову скаржаться, що їхніх чоловіків відправили на забій
Плачуть, стогнуть, виють, але...
Після того, як «вагнерів» вивели з фронту, затикати дірки довелося російськими мобіками, внаслідок чого пішов новий вал жалібних звернень від їхніх дружин та матерів.
Ось нові звернення із Новосибірської області. Жінки скаржаться, що мобілізованих кинули під Кремінну та відправили воювати з автоматами проти сучасної західної зброї. В результаті трапилася кривава лазня із величезними втратами.
При цьому вони називають своїх чоловіків «захисниками» і запевняють, що їхні чоловіки не відмовляються воювати. Кого вони захищають і за що помруть за тисячі кілометрів від Новосибірська в чужій країні – ніхто пояснити не може.
Плачуть, стогнуть, виють, але усвідомити просту думку, що поки вони не втечуть із чужої країни, м'ясорубка триватиме, вони не в змозі.
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