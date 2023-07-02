Дружини російських «мобіків» знову скаржаться, що їхніх чоловіків відправили на забій

Плачуть, стогнуть, виють, але...

Після того, як «вагнерів» вивели з фронту, затикати дірки довелося російськими мобіками, внаслідок чого пішов новий вал жалібних звернень від їхніх дружин та матерів.

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Ось нові звернення із Новосибірської області. Жінки скаржаться, що мобілізованих кинули під Кремінну та відправили воювати з автоматами проти сучасної західної зброї. В результаті трапилася кривава лазня із величезними втратами.

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При цьому вони називають своїх чоловіків «захисниками» і запевняють, що їхні чоловіки не відмовляються воювати. Кого вони захищають і за що помруть за тисячі кілометрів від Новосибірська в чужій країні – ніхто пояснити не може.

Плачуть, стогнуть, виють, але усвідомити просту думку, що поки вони не втечуть із чужої країни, м'ясорубка триватиме, вони не в змозі.