Пристайко назвав відповідь Зеленського Воллесу «нездоровим сарказмом» (відео)

Пристайко зазначив, що в разі необхідності Воллес може зателефонувати йому

Ексголова МЗС та посол України у Британії Вадим Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» слова президента України Володимира Зеленського у відповідь на звинувачення міністра оборони Британії Бена Воллеса у «недостатній вдячності» за військову допомогу. Про це він сказав в коментарі Sky News.

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«Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві… Він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що це здоровий сарказм», – заявив посол.

Пристайко додав, що Україні не потрібно показувати росіянам будь-які конфлікти з міжнародними партнерами.

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«Ми не повинні показувати росіянам, що між нами (з партнерами – «Главком») щось є, вони повинні знати, що ми працюємо разом, якщо щось трапиться, Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

Зеленський, в свою чергу, прокоментував слова Воллеса.